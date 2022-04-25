РФ інсценує "референдум" у Херсоні - розвідка

10:23 25 квітня Київ, Україна

Росія готується провести на Херсонщині постановчий "референдум".

Про це йдеться у звіті британської розвідки, оприлюдненому в ніч проти понеділка, 25 квітня.

"Росія планує інсценований референдум у Херсоні на півдні країни, щоб виправдати свою окупацію. Місто є ключем до мети росії щодо створення сухопутного мосту в Крим та домінування на півдні України", - зазначено у документі.

Розвідники нагадали, що раніше росія провела нелегітимний "референдум" про приєднання Криму до рф у 2014 році, щоб заднім числом виправдати захоплення півострова.



При цьому фахівці констатують, що у рф жодні вибори не відбуваються чесно.