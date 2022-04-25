РФ інсценує "референдум" у Херсоні - розвідка

Росія готується провести на Херсонщині постановчий "референдум".
Про це йдеться у звіті британської розвідки, оприлюдненому в ніч проти понеділка, 25 квітня.
Розвідники нагадали, що раніше росія провела нелегітимний "референдум" про приєднання Криму до рф у 2014 році, щоб заднім числом виправдати захоплення півострова.
При цьому фахівці констатують, що у рф жодні вибори не відбуваються чесно.
При цьому фахівці констатують, що у рф жодні вибори не відбуваються чесно.
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