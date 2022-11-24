Росія та Україна провели переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах

15:54 24 листопада Київ, Україна

Представники України та росії минулого тижня обговорили обмін полоненими та відновлення експорту російського аміаку до Об'єднаних Арабських Еміратів.





Про це 24 листопада повідомило агентство Reuters із посиланням на три джерела.



Співрозмовники видання стверджують, що зустріч відбулася 17 листопада у столиці ОАЕ, Абу-Дабі, за посередництва арабської держави, але без участі ООН. Хто представляв Україну та росію і як закінчились переговори – невідомо.

"Вони обговорили дозвіл росії відновити експорт аміаку у відповідь на обмін полоненими, який звільнить велику кількість українських та російських полонених", - пише Reuters.



Посол України в Туреччині Василь Боднар у коментарі агентству підтвердив, що звільнення українських захисників із полону є частиною переговорів щодо відкриття російського експорту аміаку. При цьому про зустріч в Абу-Дабі йому не відомо.