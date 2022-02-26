РФ грубо порушує права українських політв'язнів - Денисова

20:16 02 червень Київ, Україна





Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Країна-агресор продовжує грубо порушувати процесуальні права українських громадян, які незаконно звинувачуються окупаційною владою РФ в скоєнні нібито «кримінальних злочинів».Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомляє, що фігуранту алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Ленуру Халілову забороняють спілкуватися рідною кримськотатарською мовою в російському суді.



«До мене звернувся адвокат українського політв'язня, кримського татарина Ленура Халілова. Суддя Південного військового окружного суду в Ростові-на-Дону в черговий раз забороняв Ленуру Халілову звертатися, спілкуватися і висловлювати свою правову позицію, давати свідчення рідною кримськотатарською мовою за допомогою перекладача», - написала Денисова на сторінці в Facebook.



За словами Денисової, суд на запит адвоката надати Халілову перекладача відповів відмовою, розцінивши прохання захисту як «відмову від висловлювань на свій захист».



Незаконна відмова ув’язненим громадянам України - кримським татарам у наданні їм права при спілкуванні з судом скористатися перекладачем, несе масовий і системний характер держави-окупанта.



«Згідно з чинним російським законодавством, а саме пунктом 6 частини 4 статті 47 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації, обвинувачені мають право давати показання і висловлюватися рідною мовою або мовою, якою вони володіють», - уточнила омбудсмен.



Денисова переконана, що такі методи Росія використовує для позбавлення права на захист українських громадян, які безпідставно утримуються у в'язницях. Така практика суперечить статті 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод.



У зв'язку з цим, український омбудсман заявила, що звертається до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової, а також до Вищої кваліфікаційної колегії суддів, генерального прокурора і до глави Південного військового окружного суду Росії з вимогою «відновити законні права Халілова і забезпечити дотримання процесуальних прав інших утримуваних владою громадян України».