РФ готується блокувати виїзд із Криму, щоб переселені туди росіяни не могли втекти, – розвідка

Росія готується блокувати виїзд із окупованого Криму "Кримським мостом" у бік Росії, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
З початку окупації Криму Росія змінює демографію півострова, ініціювавши, наприклад, низку програм із переселення російських громадян туди та витісняючи звідти українців. Мета Росії – замінити нелояльне населення.
Українські розвідники отримали інформацію, що влада РФ готується блокувати рух "Кримським мостом" силами Росгвардії, а також планує обмежити рух поромною переправою і заборонить авіасполучення. Формальною причиною для таких дій будуть називати боротьбу з українськими диверсантами та запобігання можливим "терористичним атакам".
З початку окупації Криму Росія змінює демографію півострова, ініціювавши, наприклад, низку програм із переселення російських громадян туди та витісняючи звідти українців. Мета Росії – замінити нелояльне населення.
Українські розвідники отримали інформацію, що влада РФ готується блокувати рух "Кримським мостом" силами Росгвардії, а також планує обмежити рух поромною переправою і заборонить авіасполучення. Формальною причиною для таких дій будуть називати боротьбу з українськими диверсантами та запобігання можливим "терористичним атакам".
У першій хвилі втікачів – російські силовики, військові та члени їхніх сімей, а також представники окупаційної адміністрації Севастополя. Інформація про початок панічного розпродажу нерухомості на острові з'явилася в медіа ще на початку березня.
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