РФ готується блокувати виїзд із Криму, щоб переселені туди росіяни не могли втекти, – розвідка

13:34 23 березня Київ, Україна

Росія готується блокувати виїзд із окупованого Криму "Кримським мостом" у бік Росії, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.



З початку окупації Криму Росія змінює демографію півострова, ініціювавши, наприклад, низку програм із переселення російських громадян туди та витісняючи звідти українців. Мета Росії – замінити нелояльне населення.



Українські розвідники отримали інформацію, що влада РФ готується блокувати рух "Кримським мостом" силами Росгвардії, а також планує обмежити рух поромною переправою і заборонить авіасполучення. Формальною причиною для таких дій будуть називати боротьбу з українськими диверсантами та запобігання можливим "терористичним атакам".

"Путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселилися в український Крим після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова. В останні тижні після лютневого вторгнення російської армії в Україну намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму”, – розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони.

У першій хвилі втікачів – російські силовики, військові та члени їхніх сімей, а також представники окупаційної адміністрації Севастополя. Інформація про початок панічного розпродажу нерухомості на острові з'явилася в медіа ще на початку березня.