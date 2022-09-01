Росія готує провокації з метою дискредитації Зеленського - Міноборони

19:18 11 серпня Київ, Україна

Розвідка Міноборони повідомляє, що росія готує провокації з метою дискредитації президента України.

"Адміністрація президента росії погодила створення нової структури, афілійованої з російськими спецслужбами. Її головним завданням стане втілення інформаційної "акції", спрямованої на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в росії планують створити фейковий майданчик (сайт) так званого "Фонду Зеленського", на якому буде розміщена пропозиція до іноземних громадян та установ приєднатися до його "діяльності".

"Планується створення та подальша публікація "асортиментної лінійки Фонду" та реєстрація його на торгових майданчиках Європи. Роботу організаційної структури Фонду у країнах Європи планується розвивати за принципом "мережевого маркетингу". Це, на думку організаторів, дозволить активно розповсюджувати вказану інформацію у європейському медіапросторі", - заявляють у ГУР.

Зазначається, що на цей момент вже створено сайт "Фонду", підготовлені для поширення в соцмережах фейкові скріншоти начебто публікацій відомих ЗМІ про створення "Фонду", створено базу т.зв. "мережевих лідерів" та блогерів для подальшого поширення матеріалів, а також підготовлені меми та коментарі для соціальних мереж.



Запуск проєкту очікується найближчим часом, повідомляють у ГУР.