Росія готує провокації з метою дискредитації Зеленського - Міноборони

Розвідка Міноборони повідомляє, що росія готує провокації з метою дискредитації президента України.
Зокрема, в росії планують створити фейковий майданчик (сайт) так званого "Фонду Зеленського", на якому буде розміщена пропозиція до іноземних громадян та установ приєднатися до його "діяльності".
Зазначається, що на цей момент вже створено сайт "Фонду", підготовлені для поширення в соцмережах фейкові скріншоти начебто публікацій відомих ЗМІ про створення "Фонду", створено базу т.зв. "мережевих лідерів" та блогерів для подальшого поширення матеріалів, а також підготовлені меми та коментарі для соціальних мереж.
Запуск проєкту очікується найближчим часом, повідомляють у ГУР.
Запуск проєкту очікується найближчим часом, повідомляють у ГУР.
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