Росія готує на Різдво теракти на окупованих територіях України - Верещук

На Різдво росія може влаштувати теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях України, заявила віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Верещук звернулася до українців із закликом бути обачними у свято.
Що відомо про "різдвяне перемир'я"
Глава держави-агресора володимир путін доручив російським військовим припинити ведення бойових дій на території України з 6 по 7 січня. В Україні назвали заяву кремля про "різдвяне перемир'я" виключно пропагандистським жестом.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) переконаний, що заява путіна про припинення вогню військами росії на Різдво є інформаційною операцією, спрямованою на завдання шкоди репутації України. Також ISW вважає, що путін міг домагатися 36-годинної паузи для російських військ, щоб дати їм можливість відпочити, відновити сили та переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критичних ділянках фронту.
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