Росія готує на Різдво теракти на окупованих територіях України - Верещук

11:51 06 січня Київ, Україна

На Різдво росія може влаштувати теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях України, заявила віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Звертаюся до українських громадян на тимчасово окупованих територіях: є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти у храмах на тимчасово окупованих територіях", - написала вона у своєму Telegram-каналі.
Верещук звернулася до українців із закликом бути обачними у свято.
"Закликаю громадян бути обережними та по можливості утриматися від відвідування місць з великим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких. Чекайте на ЗСУ", — підсумувала віцепрем'єр.
Що відомо про "різдвяне перемир'я"

Американський Інститут вивчення війни (ISW) переконаний, що заява путіна про припинення вогню військами росії на Різдво є інформаційною операцією, спрямованою на завдання шкоди репутації України. Також ISW вважає, що путін міг домагатися 36-годинної паузи для російських військ, щоб дати їм можливість відпочити, відновити сили та переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критичних ділянках фронту.