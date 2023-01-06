Росія готує на Різдво теракти на окупованих територіях України - Верещук

11:51 06 січня Київ, Україна

На Різдво росія може влаштувати теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях України, заявила віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

"Звертаюся до українських громадян на тимчасово окупованих територіях: є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти у храмах на тимчасово окупованих територіях", - написала вона у своєму Telegram-каналі.

Верещук звернулася до українців із закликом бути обачними у свято.

"Закликаю громадян бути обережними та по можливості утриматися від відвідування місць з великим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких. Чекайте на ЗСУ", — підсумувала віцепрем'єр.

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