Росія готова завдати удару з моря, у тому числі з підводних човнів – Наталія Гуменюк

11:12 20 січня Київ, Україна

На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають шість російських ракетоносіїв. Наявність корабельного угруповання свідчить про готовність росіян до того, щоб завдати ракетного удару. Буде він точковий чи масований, залежатиме від стратегії ворога.

На цьому наголосила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Корабельне угруповання продовжує триматися майже в тому ж складі, хоча деяка ротація нами спостерігається, це певним чином пов'язано зі штормом. Море штормить, море продовжує підтримувати нашу позицію, як то кажуть", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, серед шести ракетоносіїв ворога в Чорному морі - два підводні, загальний залп може досягати 40 ракет Калібр.

"Це досить потужна готовність. Можна говорити про небезпеку як одиничних ракетних ударів, так і підготовку до масованого ракетного удару, тому що певна активність авіації також спостерігається. Незважаючи на те, що вони заявляли, що це будуть "навчання", але навчально-тренувальний політ може перетворитися на напад", - пояснила Гуменюк.

Вона закликала українців бути дуже уважними до повідомлень про повітряну тривогу.



Як зазначила Гуменюк, росіяни тримають кораблі по мису Тарханкут у напрямку Новоросійська так, щоб у відповідних погодних умовах зайти до пунктів базування, але не наближають до відстані, з якої можуть бути вражені українськими військовими. З цієї зони російські кораблі можуть випускати Калібри по Україні.