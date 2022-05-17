РФ готова до ведення довготривалої війни - Рєзніков

23:02 17 травня Київ, Україна

Росія готується до ведення довготривалих військових дій на території України.

Про це написав міністр оборони Олексій Резніков у Фейсбуці. Звернення написане у зв'язку з майбутнім самітом НАТО в Мадриді.

"За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, на Запоріжжі російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб при необхідності перейти до оборони", - написав міністр.



Також він повідомив, що біля кордону з Україною білоруські війська здійснюють активні маневри, що змушує українську армію резервувати сили у разі, якщо Москва дотисне Мінськ на вторгнення.

"Враховуючи це, ми хочемо перемогти ворога та звільнити наші території у найкоротший термін. Не дати Росії затягнути конфлікт. Тому ми дуже зацікавлені отримувати міжнародну допомогу, купувати зброю максимально швидко та у потрібних кількостях", - наголосив він.



Рєзніков хоче, щоб Альянс дав відповідь на питання, яке майбутнє він бачить для України.