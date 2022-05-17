РФ готова до ведення довготривалої війни - Рєзніков
23:02 17 травня Київ, Україна
Росія готується до ведення довготривалих військових дій на території України.
Про це написав міністр оборони Олексій Резніков у Фейсбуці. Звернення написане у зв'язку з майбутнім самітом НАТО
в Мадриді.
"За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, на Запоріжжі російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб при необхідності перейти до оборони", - написав міністр.
Також він повідомив, що біля кордону з Україною білоруські війська здійснюють активні маневри, що змушує українську армію резервувати сили у разі, якщо Москва дотисне Мінськ на вторгнення.
"Враховуючи це, ми хочемо перемогти ворога та звільнити наші території у найкоротший термін. Не дати Росії затягнути конфлікт. Тому ми дуже зацікавлені отримувати міжнародну допомогу, купувати зброю максимально швидко та у потрібних кількостях", - наголосив він.
Рєзніков хоче, щоб Альянс дав відповідь на питання, яке майбутнє він бачить для України.
"Буде прийнята Стратегічна концепція НАТО на найближчі 10 років. Яке місце побачить Європа для України на користь захисту своїх східних кордонів? Ми всі тут думаємо про відновлення архітектури безпеки Європи як мінімум? Україна вже довела, що може бути надійним безпековим партнером. Посилення – це посилення Європи на сході", – йдеться у зверненні.
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