12:31 27 жовтня Київ, Україна

За інформацією, отриманою від Центру національного опору, в росії формуються штурмові загони з "відмовників", які можуть бути задіяні у наступальних операціях на сході України.



Повідомляється, що на полігоні "Постоялі двори" у Курській області було створено спеціальний табір для формування підрозділів, аналогічних "штурм-Z". Передбачається, що ці загони будуть спрямовані на виконання "м'ясних штурмів" у районі Авдіївки, через територію Ростовської області.



Табір суворо оточений військовою поліцією, спеціальними підрозділами Росгвардії та поліції з метою запобігання можливим заворушенням. Відомості про діяльність у таборі залишаються недоступними для адвокатів та членів сімей військовослужбовців, що викликає певні побоювання.