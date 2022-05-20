РФ повинна припинити ідентифікувати Україну як частину пострадянського простору - посол

17:40 16 серпня Київ, Україна

Росія продовжує спроби ідентифікувати Україну як частину міфічного пострадянського простору, а українську націю - як неіснуючу.

За словами посла, на тлі спроб «деяких людей» представити Україну як молоду державу, а українську націю - як неіснуючу, яка відокремилась від «єдиної» російської нації, важливо пам'ятати, що в 1991 році Україна не отримала, а відновила незалежність.

Про це заявила посол України в Угорщині Любов Непоп в інтерв'ю угорському виданню Budapest Times напередодні 30-річчя Дня Незалежності України.

«Українська держава, незважаючи на відносно коротку недавню історію, має глибокі історичні корені, що йдуть в епоху Київської Русі і навіть глибше, пов'язуючи нас з трипільською культурою, яка була однією з найдавніших культур в світі і існувала на території сучасної України», - сказала Непоп.

Свобода і незалежність не були подаровані українцям в 1991 році, підкреслила посол. Українці боролися за це століттями.

Посол нагадала про створення Української Народної Республіки в 1917 році, Голодомор 1932-33 років, про жертви Другої світової війни і боротьбу Української повстанської армії проти нацистського і радянського режимів.

«Важливо пам'ятати всі ці факти, щоб остаточно припинити практику, коли "деякі люди" все ще намагаються ідентифікувати Україну як частину міфічного пострадянського простору, не бажаючи визнавати, що членство нашої країни в Радянському Союзі не було нашим бажанням і це був лише один епізод в нашої багатовікової історії», - сказала вона, підкресливши, що такий «пострадянський» підхід лише живить бажання Москви обґрунтувати теорію своєї «сфери впливу».

Як повідомлялося, минулого місяця президент Росії Володимир Путін опублікував пропагандистську статтю «Про історичну єдність росіян і українців», в якій спростовується саме право українців на проголошення незалежності і самостійні зовнішньополітичні дії.