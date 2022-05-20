РФ повинна припинити ідентифікувати Україну як частину пострадянського простору - посол

Росія продовжує спроби ідентифікувати Україну як частину міфічного пострадянського простору, а українську націю - як неіснуючу.
За словами посла, на тлі спроб «деяких людей» представити Україну як молоду державу, а українську націю - як неіснуючу, яка відокремилась від «єдиної» російської нації, важливо пам'ятати, що в 1991 році Україна не отримала, а відновила незалежність.
Про це заявила посол України в Угорщині Любов Непоп в інтерв'ю угорському виданню Budapest Times напередодні 30-річчя Дня Незалежності України.
Свобода і незалежність не були подаровані українцям в 1991 році, підкреслила посол. Українці боролися за це століттями.
Посол нагадала про створення Української Народної Республіки в 1917 році, Голодомор 1932-33 років, про жертви Другої світової війни і боротьбу Української повстанської армії проти нацистського і радянського режимів.
Як повідомлялося, минулого місяця президент Росії Володимир Путін опублікував пропагандистську статтю «Про історичну єдність росіян і українців», в якій спростовується саме право українців на проголошення незалежності і самостійні зовнішньополітичні дії.
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