Росія тримає в Криму носії ядерних боєприпасів

Країна-терорист тримає у захопленому Криму носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування.
Про це повідомив представник головного управління розвідки Андрій Черняк в ефірі загальнонаціонального телемарафону новин у вівторок, 3 січня.
Про це повідомив представник головного управління розвідки Андрій Черняк в ефірі загальнонаціонального телемарафону новин у вівторок, 3 січня.
Військова розвідка України стежить за переміщеннями ядерної зброї росії, зокрема тактичного рівня, і знає, де вона розташована, додав Черняк.
За його словами, російські окупанти здійснювали певні роботи на об'єкті "Феодосія-13" у с.Краснокаменка, щоб підготувати його для зберігання ядерних боєприпасів, проте поки що невідомо, чи ці роботи завершені.
Представник військової розвідки також прокоментував можливість завдання росією ядерного удару. Він зазначив, що "країна-окупант здатна на все", а "Україна враховує різні варіанти розвитку подій".
За його словами, російські окупанти здійснювали певні роботи на об'єкті "Феодосія-13" у с.Краснокаменка, щоб підготувати його для зберігання ядерних боєприпасів, проте поки що невідомо, чи ці роботи завершені.
Представник військової розвідки також прокоментував можливість завдання росією ядерного удару. Він зазначив, що "країна-окупант здатна на все", а "Україна враховує різні варіанти розвитку подій".
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