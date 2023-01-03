Росія тримає в Криму носії ядерних боєприпасів

19:11 03 січня Київ, Україна

Країна-терорист тримає у захопленому Криму носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування.



Про це повідомив представник головного управління розвідки Андрій Черняк в ефірі загальнонаціонального телемарафону новин у вівторок, 3 січня.

"Військова розвідка бачить, що на території тимчасово окупованого Криму наразі розміщені носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Йдеться про кораблі, підводні човни, літаки та наземні комплекси, які можуть завдавати ударів ядерними боєприпасами. Потенційно таку можливість росіяни мають", - зазначив він.

Військова розвідка України стежить за переміщеннями ядерної зброї росії, зокрема тактичного рівня, і знає, де вона розташована, додав Черняк.



За його словами, російські окупанти здійснювали певні роботи на об'єкті "Феодосія-13" у с.Краснокаменка, щоб підготувати його для зберігання ядерних боєприпасів, проте поки що невідомо, чи ці роботи завершені.



Представник військової розвідки також прокоментував можливість завдання росією ядерного удару. Він зазначив, що "країна-окупант здатна на все", а "Україна враховує різні варіанти розвитку подій".