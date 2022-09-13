РФ демонструє нездатність проводити військові операції - Пентагон

11:32 13 вересня Київ, Україна

Армія росії на тлі контрнаступу України в Харківській області показала низький моральний дух, проблеми з логістикою та нездатність проводити військові операції.

Пентагону, передає CNN. Про це заявив високопосадовець cnn" data-key="tag">, передає CNN.

«Росія знову має відповісти на запитання, чому їхні сили відреагували так, як вони вчинили у Харківській області. Показовими є звіти, які ми бачили, з погляду низького морального духу, проблем з логістикою, нездатності проводити операції», – цитує військового чиновника CNN.

За його словами, Збройні сили України з великим успіхом скористалися можливостями, які у них з'явилися на полі бою та змінили динаміку війни. Київ поставив перед москвою безліч проблем на лінії фронту і змусив вирішувати, куди вона перекине свої сили – на північ чи південь.

"Цю проблему дуже важко вирішити", - сказав чиновник.

Він пояснив, що Росія з самого початку війни мала проблеми з постачанням, тиловим забезпеченням, командуванням і управлінням. При відступі російські війська кидали техніку, що може свідчити про дезорганізоване командування армією.



У Пентагоні зазначили, що в Херсонській області США бачать навмисні та ретельно вивірені операції українців, включаючи деяке помірне просування вперед. Київ заявив про контрнаступ на півдні 29 серпня і відтягнув туди частину угруповання російської армії, а 5 вересня вдарив по позиціях росії у Харківській області.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку вересня українські сили відвоювали 6 тис. квадратних кілометрів на сході та півдні. За оцінкою аналітиків, це близько 10% території, яку захопила росія після вторгнення 24 лютого.



У відповідь на поразку під Харковом росія завдала ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Зеленський назвав це «енергетичним терором». За словами Зеленського, це ознака розпачу тих, хто вигадав цю війну.