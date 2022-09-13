РФ демонструє нездатність проводити військові операції - Пентагон

Армія росії на тлі контрнаступу України в Харківській області показала низький моральний дух, проблеми з логістикою та нездатність проводити військові операції.
Про це заявив високопосадовець cnn" data-key="tag">Пентагону, передає CNN.
За його словами, Збройні сили України з великим успіхом скористалися можливостями, які у них з'явилися на полі бою та змінили динаміку війни. Київ поставив перед москвою безліч проблем на лінії фронту і змусив вирішувати, куди вона перекине свої сили – на північ чи південь.
Він пояснив, що Росія з самого початку війни мала проблеми з постачанням, тиловим забезпеченням, командуванням і управлінням. При відступі російські війська кидали техніку, що може свідчити про дезорганізоване командування армією.
У Пентагоні зазначили, що в Херсонській області США бачать навмисні та ретельно вивірені операції українців, включаючи деяке помірне просування вперед. Київ заявив про контрнаступ на півдні 29 серпня і відтягнув туди частину угруповання російської армії, а 5 вересня вдарив по позиціях росії у Харківській області.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку вересня українські сили відвоювали 6 тис. квадратних кілометрів на сході та півдні. За оцінкою аналітиків, це близько 10% території, яку захопила росія після вторгнення 24 лютого.
У відповідь на поразку під Харковом росія завдала ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Зеленський назвав це «енергетичним терором». За словами Зеленського, це ознака розпачу тих, хто вигадав цю війну.
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