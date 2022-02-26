РФ робить все, щоб підірвати ефективність Місії ОБСЄ на Донбасі

08:44 28 травень Київ, Україна

Російська Федерація через свої незаконні збройні формування тисне на Спецмоніторингову місію ОБСЄ (СММ) на Донбасі, з метою підриву ефективності її діяльності.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Російська Федерація докладає всіх зусиль, щоб підірвати ефективність міжнародного моніторингу, який здійснюється ОБСЄ в зоні конфлікту. За допомогою шантажу Росія змушує держави-учасники прийняти рішення про продовження тільки на два місяці присутності спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску на російсько-українському кордоні", - заявив він.

Глава місії України в ОБСЄ відзначив, що продовження мандата цієї місії тільки на два місяці "сильно збільшить непотрібне адміністративне навантаження на цю Місію, підриваючи її можливості з моніторингу, які і без того істотно обмежені необґрунтованими перешкодами з боку приймаючої країни".

Окремо Цимбалюк вказав на триваючий тиск Росії через свої незаконні збройні формування на Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ (СММ) в Україні, яка стикається з численними перешкодами в пересуванні і моніторинговій діяльності. Останнім часом з'явилася нова тенденція, коли на тлі закриття КПВВ бойовики не дозволяють командам місії з підконтрольних уряду і окупованих територій провести обмін причепами на блок-посту біля Оленівки.



Як повідомлялося, Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк" виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ, прийнятим на основі консенсусу. Вона здійснює моніторинг ситуації і пересувань через кордон на двох офіційних російських пунктах пропуску та повідомляє про це в своїх звітах. Зараз Місія складається з 22 осіб.



Україна і країни-партнери постійно закликають до розширення мандата Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк" на всі ділянки кордону, прилеглі до окупованих територій Донецької і Луганської областей, але таке розширення блокує Росія. При цьому російська сторона забороняє двом десяткам спостерігачів ОБСЄ використовувати будь-які інструменти спостереження, включаючи біноклі і безпілотники.



Мандат Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк" триває 4 місяці, і кожен раз, починаючи з 2014 року, продовжується на наступні 4 місяці. Делегації України, ЄС, США та інших країн в ОБСЄ неодноразово заявляли про необхідність більш тривалого мандата Місії - на один рік, як це у випадку зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ (СММ) в Україні.



Ця пропозиція блокувалася делегацією Росії в ОБСЄ, яка цього разу взагалі заявила про необхідність продовження мандату Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк" тільки на 2 місяці. Нинішній чотиримісячний мандат Місії закінчується 31 травня 2021 року.