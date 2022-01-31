Результати виборів в анексованому Криму

12:27 14 вересень Київ, Україна

У Росії закінчилися регіональні вибори: пропутінська "Єдина Росія" говорить про перемогу на всіх рівнях, а громадські спостерігачі - про тисячі порушень під час голосування.



В.о. "губернатора" анексованого Севастополя Михайло Развожаев, висунутий "Єдиною Росією" на "виборах" глави міста, за підсумками обробки всіх протоколів отримав 85,72% голосів.



Про це повідомив глава "міської виборчої комісії" Сергій Даниленко в понеділок 14 вересня.



За даними системи виборчкому окупантів, друге місце зайняв віцеспікер законодавчих зборів міста Ілля Журавльов (ЛДПР) з 4,95%. На попередніх губернаторських виборах він був третім, отримавши 7,61% голосів.



Третє місце дісталося голові міськради в 1991-1992 роках Івану Єрмакову ("Патріоти Росії"), його підтримали 2,62% виборців. Приблизно стільки ж голосів він отримав на виборах три роки тому - 2,13%.



За останніми даними, явка склала 48%.