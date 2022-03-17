Результати розслідування США щодо шпигунів РФ не викликають сумнівів - МЗС України

11:43 21 жовтня Київ, Україна

Розслідування США кібератак на державні структури різних країн довело причетність до кібератаки співробітників ГРУ, Українська сторона повністю довіряє оприлюдненим даним. Про це йдеться в коментарі МЗС України, оприлюдненому пресслужбою відомства.

"Україна повністю довіряє оприлюдненим Міністерством юстиції США результатам розслідування і звинуваченням шести співробітників російського Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ в скоєнні низки кібератак по всьому світу, зокрема, в Україні, США, Франції, Грузії та Південній Кореї. Повністю підтримуємо заяву Державного секретаря США Майка Помпео про необхідність суворого осуду підривної, деструктивної і дестабілізаційної діяльності РФ в кіберпросторі", - заявили в МЗС.

Дипломати підкреслюють, що така діяльність демонструє повну неповагу до суспільної безпеки і міжнародної стабільності.



У коментарі наголошується, що Україна підтверджує тверду позицію, що норми і принципи міжнародного права повною мірою застосовуються і до поведінки держав в кібернетичному просторі, а відповідальні за кібератаки повинні бути притягнуті до відповідальності.