Результати розслідування США щодо шпигунів РФ не викликають сумнівів - МЗС України

Розслідування США кібератак на державні структури різних країн довело причетність до кібератаки співробітників ГРУ, Українська сторона повністю довіряє оприлюдненим даним.
Про це йдеться в коментарі МЗС України, оприлюдненому пресслужбою відомства.
Дипломати підкреслюють, що така діяльність демонструє повну неповагу до суспільної безпеки і міжнародної стабільності.
У коментарі наголошується, що Україна підтверджує тверду позицію, що норми і принципи міжнародного права повною мірою застосовуються і до поведінки держав в кібернетичному просторі, а відповідальні за кібератаки повинні бути притягнуті до відповідальності.
У коментарі наголошується, що Україна підтверджує тверду позицію, що норми і принципи міжнародного права повною мірою застосовуються і до поведінки держав в кібернетичному просторі, а відповідальні за кібератаки повинні бути притягнуті до відповідальності.
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