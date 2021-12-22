Результати робочої поїздки Дениса Шмигаль до Харкова

Денис Шмигаль прибув до Харкова, де провів брифінг і відвідав державне авіаційне виробниче підприємство.
На нараді за участю прем'єр-міністр України Дениса Шмигаль, віце-прем'єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, міністра інфраструктури Владислава Криклій, народних депутатів, керівництва підприємства ХДАВП, керівництва Харківської ОДА, представників "Укроборонпрому" і профспілки авіабудівників України обговорювалася доля підприємства.
За його словами, спільно з Міністерством фінансів буде затверджений план санації і розвитку ХДАВП, що дозволить підприємству робити замовлення, отримувати кошти і витрачати їх на закупівлю комплектацій і будівництво нових літаків.
Він наголосив на важливості авіаційних підприємств для української економіки і пообіцяв вживати заходів, щоб авіаційні підприємства мали перспективи розвитку.
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