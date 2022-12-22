Результати офіційного візиту Президента України в США

Президент Володимир Зеленський прибув в США з офіційним візитом на запрошення американського лідера Джо Байдена. Одним із головних питань візиту стало обговорення нинішньої ситуації в Україні, а також продовження всебічної двосторонньої взаємодії в умовах протистояння агресії росії.

Президенти обговорили подальшу співпрацю щодо протистояння російській агресії. Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв Володимиру Зеленському, що Вашингтон та його союзники продовжуватимуть допомагати Україні у війні з росією, задовольняючи фінансові, гуманітарні та військові потреби. Він засудив дії росії щодо руйнування цивільної інфраструктури та спроби використати зиму як зброю, водночас зазначивши, як опір українців "продовжує надихати світ". Під час спільної пресконференції, Джо Байден наголосив, що агресор у війні – росія, яка не лише розв'язала несправедливу війну, а й намагається знищити всіх українців – обстрілюючи інфраструктуру країни, бажаючи залишити їх без світла, тепла та їжі.

Влада США оголосила про виділення чергового пакету військової допомоги на загальну суму 1,85 млн доларів. До нього вперше увійде система протиракетної оборони Patriot, яка здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно вищому рівні, ніж раніше надані системи ППО. Загальна сума американської військової допомоги Україні за президента Байдена досягла 21,9 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Конгресу під час візиту до США 21 грудня. Його виступ відбувся на спеціальному спільному засіданні членів Палати представників та Сенату на підтримку демократії. Володимир Зеленський заявив, що битва за Бахмут визначить, як розвиватиметься війна в Україні далі. Тому Україні необхідна військова допомога США, зокрема, системи ППО Patriot.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський жодного разу не залишав територію України від початку повномасштабного вторгнення російських військ. Свій перший закордонний візит він здійснив у середу, 21 грудня, в США.