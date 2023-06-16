Результативні удари українських збройних сил по російських силах - зведення

За поточну добу українські військові здійснили 20 нальотів на російських агресорів, завдавши значних ударів по стратегічно важливих об'єктах.
Про це інформував Генштаб Збройних сил України у четвер, 18 травня. В рамках проведених операцій, повітряні сили здійснили шість нальотів на місця концентрації військовослужбовців та військової техніки противника, повністю знищивши 21 крилату ракету та сім ворожих розвідувальних дронів різних модифікацій.
Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії завдали серйозних ударів по об'єктах, де розміщувалося озброєння та військова техніка противника, було знищено склад боєприпасів, три артилерійські батареї, зенітно-ракетний комплекс, а також сім станцій радіоелектронної боротьби та станції радіолокації, що використовуються окупантами.
У свою чергу російські сили продовжували концентрувати свої основні зусилля на напрямках Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський.
За останні 24 години там сталося 17 бойових зіткнень, при цьому найінтенсивніші битви розгорнулися навколо населених пунктів Бахмут та Мар'їнка.
Про це інформував Генштаб Збройних сил України у четвер, 18 травня. В рамках проведених операцій, повітряні сили здійснили шість нальотів на місця концентрації військовослужбовців та військової техніки противника, повністю знищивши 21 крилату ракету та сім ворожих розвідувальних дронів різних модифікацій.
Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії завдали серйозних ударів по об'єктах, де розміщувалося озброєння та військова техніка противника, було знищено склад боєприпасів, три артилерійські батареї, зенітно-ракетний комплекс, а також сім станцій радіоелектронної боротьби та станції радіолокації, що використовуються окупантами.
У свою чергу російські сили продовжували концентрувати свої основні зусилля на напрямках Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський.
За останні 24 години там сталося 17 бойових зіткнень, при цьому найінтенсивніші битви розгорнулися навколо населених пунктів Бахмут та Мар'їнка.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі