Резнікова можуть звільнити та призначити на посаду посла у Британії - Железняк
10:40 31 серпня Київ, Україна
Олексія Резнікова очікує усунення з посади міністра оборони України наступного тижня та призначення на посаду посла України у Великій Британії.
Повідомлення про це з'явилося у Telegram від члена фракції "Голос" Ярослава Железняка
у четвер, 31 серпня.
"За моїми відомостями, Олексій Резніков збирається залишити посаду міністра оборони і згодом стати послом у Великій Британії... Що стосується часу, це відбудеться наступного тижня, тобто на початку вересня... Наскільки це точно? Сучасна політика кадрових змін буває непередбачуваною, але посольства були повідомлені про цю ротацію ще вчора вранці. Принаймні частково", - написав Железняк.
Водночас Железняк наголосив, що на заміщення посади міністра оборони передбачається висунути колишнього члена фракції "Голос" та нинішнього голову Фонду державного майна Рустема Умерова.
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