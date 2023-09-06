Резнікова можуть звільнити та призначити на посаду посла у Британії - Железняк

Олексія Резнікова очікує усунення з посади міністра оборони України наступного тижня та призначення на посаду посла України у Великій Британії.

"За моїми відомостями, Олексій Резніков збирається залишити посаду міністра оборони і згодом стати послом у Великій Британії... Що стосується часу, це відбудеться наступного тижня, тобто на початку вересня... Наскільки це точно? Сучасна політика кадрових змін буває непередбачуваною, але посольства були повідомлені про цю ротацію ще вчора вранці. Принаймні частково", - написав Железняк.