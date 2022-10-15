Резніков уклав угоду з Францією у сфері безпеки та оборони



Про це повідомляє Міноборони України.

"Угода дозволяє Франції постачати зброю Україні згідно з ініціативою президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона. Дякую Франції за підтримку української армії", - зазначив голова Міноборони Олексій Резніков.