Резніков уклав угоду з Францією у сфері безпеки та оборони
19:15 13 жовтня Київ, Україна
Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у четвер, 13 жовтня, підписали Угоду про надання Україні грантів у секторі безпеки та оборони.
Про це повідомляє Міноборони України.
"Угода дозволяє Франції постачати зброю Україні згідно з ініціативою президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона. Дякую Франції за підтримку української армії", - зазначив голова Міноборони Олексій Резніков.
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