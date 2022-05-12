Резніков повідомив дату чергового засідання ТКГ

"На рівні політичних радників тривають консультації (з обміну військовополоненими - ред.). І, відповідно, міністрів закордонних справ (країн - ред.) "нормандського формату". І сподіваємося на зустріч лідерів нормандського формату в Берліні. 16-го числа (грудня - ред.) буде наступне засідання Тристоронньої контактної групи, якому передуватиме засідання 15-го числа гуманітарної підгрупи. Ми кожен раз пропонуємо позачергові засідання груп і просимо, і звертаємося. Ми не залишаємо надії, але сьогодні дати надію, що ми зробимо це до кінця року, не можемо", - зазначив Резніков.