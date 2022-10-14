Резніков повідомив, що у ЗСУ немає проблем з амуніцією чи з зимовою формою

Збройні сили України не мають жодних проблем із виплатою коштів, а також з амуніцією чи із зимовою формою.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі всеукраїнського телемарафону у п'ятницю, 14 жовтня.
За його словами, насамперед забезпечать підрозділи на передовій, а далі форму почнуть передавати до тилових частин.
Резніков також нагадав, що Міноборони забезпечило повністю літню форму. Зокрема, на складах сьогодні лежить не одна сотня тисяч бронежилетів, шоломів. Це стосується і постачання зимової форми.
Резніков також нагадав, що Міноборони забезпечило повністю літню форму. Зокрема, на складах сьогодні лежить не одна сотня тисяч бронежилетів, шоломів. Це стосується і постачання зимової форми.
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