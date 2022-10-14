Резніков повідомив, що у ЗСУ немає проблем з амуніцією чи з зимовою формою

19:51 14 жовтня Київ, Україна

Збройні сили України не мають жодних проблем із виплатою коштів, а також з амуніцією чи із зимовою формою.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі всеукраїнського телемарафону у п'ятницю, 14 жовтня.

"У нас немає проблем із виплатою коштів бійцям, ні з амуніцією, ні із зимовою формою. Сьогодні зимова форма вже розвозиться. Це сотні тисяч комплектів, які роздаються безпосередньо підрозділам на передових лініях", - наголосив він.

За його словами, насамперед забезпечать підрозділи на передовій, а далі форму почнуть передавати до тилових частин.



Резніков також нагадав, що Міноборони забезпечило повністю літню форму. Зокрема, на складах сьогодні лежить не одна сотня тисяч бронежилетів, шоломів. Це стосується і постачання зимової форми.