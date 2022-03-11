Резніков повідомив, що Росія готує низку провокацій, щоб втягнути у війну Білорусь

16:12 11 березень Київ, Україна

Згідно з наявною інформацією, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Згідно з їхнім злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Зокрема, удар збираються завдати н.п. Копані, Столинського району Брестської області. Для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України", - сказав Резніков.

Мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України. Москва намагається пов'язати вас кров'ю.

"Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі. Не дозвольте втягти свою країну в цю війну! Збережіть життя своїх близьких! Не дайте Кремлю знищити майбутнє Білорусі!", - заявив глава Міноборони.

За 15 днів війни українські війська знищили понад 12 тис. російських солдатів.