Резніков розповів, чого потребують ЗСУ для протистояння росії

13:02 09 червня Київ, Україна

Постачання західного озброєння в Україну триває, але цього все ще недостатньо.

Чого саме потребують ЗСУ для протистояння російським окупантам, розповів голова Міноборони Олексій Резніков у четвер, 9 червня.

"Ми вже отримали від партнерів, придбали на ринку, виготовили та передали Збройним силам значну кількість зброї. Її вистачило б для переможної оборони від будь-якої армії в Європі. Але не від росії. Тому ми наголошуємо – Україні дуже потрібне важке озброєння, і дуже швидко", - заявив він.

Резніков назвав цілі України в озброєнні:

отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них;





забезпечити повне заміщення деяких наявних калібрів радянського зразка (гармати зношені, снаряди не виготовляються або їх дуже мало) на платформи, розповсюджені в країнах НАТО та забезпечені боєприпасами;





домовитися з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, готових до виконання бойових завдань (organic unit). Це значно підвищить ефективність у полі бою;





залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ. Слід враховувати, що радянська техніка переважно застаріла та потребує приведення в бойовий стан. А від партнерів ми поки що отримуємо досить легку броню, не завжди зі зброєю;





отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту нашого неба.





"Я не можу сказати, що задоволений темпами та кількістю постачання зброї. Категорично ні. Але водночас я вдячний країнам, які нас підтримують. Зокрема, США, Великій Британії, Польщі, нашим Балтійським друзям. Всім іншим державам, які допомагають стримувати російське зло", - написав міністр оборони.

Також він повідомив, що українські військові проходять підготовку використання вже одержаних озброєнь.