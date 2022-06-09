Резніков розповів, чого потребують ЗСУ для протистояння росії

13:02 09 червня Київ, Україна

Постачання західного озброєння в Україну триває, але цього все ще недостатньо.

 
Чого саме потребують ЗСУ для протистояння російським окупантам, розповів голова Міноборони Олексій Резніков у четвер, 9 червня.
 
"Ми вже отримали від партнерів, придбали на ринку, виготовили та передали Збройним силам значну кількість зброї. Її вистачило б для переможної оборони від будь-якої армії в Європі. Але не від росії. Тому ми наголошуємо – Україні дуже потрібне важке озброєння, і дуже швидко", - заявив він.
 
Резніков назвав цілі України в озброєнні:
  • отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них;

  • забезпечити повне заміщення деяких наявних калібрів радянського зразка (гармати зношені, снаряди не виготовляються або їх дуже мало) на платформи, розповсюджені в країнах НАТО та забезпечені боєприпасами;

  • домовитися з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, готових до виконання бойових завдань (organic unit). Це значно підвищить ефективність у полі бою;

  • залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ. Слід враховувати, що радянська техніка переважно застаріла та потребує приведення в бойовий стан. А від партнерів ми поки що отримуємо досить легку броню, не завжди зі зброєю;

  • отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту нашого неба.

"Я не можу сказати, що задоволений темпами та кількістю постачання зброї. Категорично ні. Але водночас я вдячний країнам, які нас підтримують. Зокрема, США, Великій Британії, Польщі, нашим Балтійським друзям. Всім іншим державам, які допомагають стримувати російське зло", - написав міністр оборони.
 
Також він повідомив, що українські військові проходять підготовку використання вже одержаних озброєнь.
 
"Зазначу, що наші воїни вже деякий час вчаться керувати ними... Навчання за деякими позиціями почалося ще в березні. Зараз підготовку проходять або почнуть найближчим часом понад 1,5 тисячі наших військових", - повідомив Резніков.