Резніков розповів, чого потребують ЗСУ для протистояння росії

Постачання західного озброєння в Україну триває, але цього все ще недостатньо.
Чого саме потребують ЗСУ для протистояння російським окупантам, розповів голова Міноборони Олексій Резніков у четвер, 9 червня.
Резніков назвав цілі України в озброєнні:
- отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них;
- забезпечити повне заміщення деяких наявних калібрів радянського зразка (гармати зношені, снаряди не виготовляються або їх дуже мало) на платформи, розповсюджені в країнах НАТО та забезпечені боєприпасами;
- домовитися з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, готових до виконання бойових завдань (organic unit). Це значно підвищить ефективність у полі бою;
- залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ. Слід враховувати, що радянська техніка переважно застаріла та потребує приведення в бойовий стан. А від партнерів ми поки що отримуємо досить легку броню, не завжди зі зброєю;
- отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту нашого неба.
Також він повідомив, що українські військові проходять підготовку використання вже одержаних озброєнь.
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