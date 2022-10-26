Рєзніков розповів про три етапи війни

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що протистояння України проти Росії можна умовно поділити на три етапи.
Завершальним є визволення окупованих населених пунктів. Про це він сказав в інтерв'ю NHK.
За словами міністра, перший етап боротьби України проти агресії Росії полягав у стримуванні військ Росії, а другий - зводився до стабілізації лінії фронту.
Резніков зазначив, що на даний момент ситуація знаходиться на третьому етапі - проведенні контрнаступної операції, в ході якої ЗСУ звільняють свої території.
Міністр оборони заявив, що деокупація земель на півдні сповільнилася, оскільки окупанти використовують зрошувальні канали як транші.
Він сказав, що ЗСУ просуватимуться вперед із настанням зими, коли мобільність військ Росії знизиться.
За словами Резнікова, Україна має реальний план щодо звільнення всіх тимчасово окупованих територій.
Завершальним є визволення окупованих населених пунктів. Про це він сказав в інтерв'ю NHK.
За словами міністра, перший етап боротьби України проти агресії Росії полягав у стримуванні військ Росії, а другий - зводився до стабілізації лінії фронту.
Резніков зазначив, що на даний момент ситуація знаходиться на третьому етапі - проведенні контрнаступної операції, в ході якої ЗСУ звільняють свої території.
Міністр оборони заявив, що деокупація земель на півдні сповільнилася, оскільки окупанти використовують зрошувальні канали як транші.
Він сказав, що ЗСУ просуватимуться вперед із настанням зими, коли мобільність військ Росії знизиться.
За словами Резнікова, Україна має реальний план щодо звільнення всіх тимчасово окупованих територій.
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