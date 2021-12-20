Резніков розповів, чому Україна досі не у складі НАТО

11:31 03 грудень Київ, Україна

Прийняття рішення про вступ України до НАТО матиме політичний характер. Проте в Альянсі немає згоди щодо цього, повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховній Раді.



«Прийняття рішення про вступ України до НАТО матиме політичний характер. Це є політичним рішенням усіх країн Альянсу. Ви знаєте, що в Альянсі немає згоди щодо цього. Є деякі країни, які продовжують дотримуватися тактики don't provoke Russia (не провокуйте Росію, – ред.)», – зазначив Резніков.



За його словами, сама Україна має бути готова до вступу до НАТО.



"Але нам потрібно не чекати і бути готовими до вступу де-факто, а де-юре відбудеться тоді, коли буде наш із вами день", - наголосив міністр.