Резніков розповів про ризики, які несе ПП-2 для України

10:30 09 квітень Київ, Україна

За умови запуску російсько-німецького комерційного проєкту "Північний потік-2" Україна може зазнати багатомільярдних втрат.



Про це написав у статті для The Wall Street Journal віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.



За його словами, через запуск газопроводу Україна з точки зору енергетичної безпеки буде від'єднана від Західної Європи.



"Україна буде непоправно ослаблена, як тільки у Росії буде новий прямий газопровід до Німеччини", - заявив Резніков.



Резніков наполягає на тому, що для Німеччини "немає комерційної необхідності в ще одному газопроводі".



"Хоча Німеччина мало що виграє, Україна може втратити доходи від транзиту на мільярди доларів", - повідомив він.