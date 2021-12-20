Російська Федерація завезла на територію Кримського півострова мінімум пів мільйона росіян, з метою розмиття етнічного складу населення.
Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Звичайно ж, такі дії є незаконними і порушують правила перетину українського кордону. Але росіян звідти можна видворити, адже легально в'їхати до Криму можна тільки через адміністративний кордон, який знаходиться між Херсонською областю та Кримом. Є три офіційних легальних КПВВ - «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».
Також Резніков зазначив, що Російська Федерація видала майже 400 тисяч своїх паспортів на території двох областей ОРДЛО, це свідчить про те, що Кремль не має наміру домовлятися з Україною на нормальних людських і міждержавних засадах.
Істотних результатів на переговорах можна досягти при більш активній участі стратегічного партнера України - Сполучених Штатів.
Залучення США змінить розстановку сил на шахівниці, поява потужних фігур ефективно поліпшить атмосферу переговорів. Але остаточне рішення про припинення війни можуть прийняти тільки лідери країн, тому без участі в цьому процесі глави держави-агресора не обійтися.
Залучення США змінить розстановку сил на шахівниці, поява потужних фігур ефективно поліпшить атмосферу переговорів. Але остаточне рішення про припинення війни можуть прийняти тільки лідери країн, тому без участі в цьому процесі глави держави-агресора не обійтися.
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