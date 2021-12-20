17:26 07 квітень Київ, Україна

Російська Федерація завезла на територію Кримського півострова мінімум пів мільйона росіян, з метою розмиття етнічного складу населення.

Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Звичайно ж, такі дії є незаконними і порушують правила перетину українського кордону. Але росіян звідти можна видворити, адже легально в'їхати до Криму можна тільки через адміністративний кордон, який знаходиться між Херсонською областю та Кримом. Є три офіційних легальних КПВВ - «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

«Всі інші, хто потрапив якимось іншим способом - це все порушники правил і режиму в'їзду на територію країни. А це, в свою чергу, означає, що вони підлягають виселенню. Це абсолютно відома адміністративна процедура в світі, це не український винахід. Ця процедура застосовується в кожній цивілізованій країні - видворення людей, які незаконно потрапили на територію країни. Вони будуть всі видворені без будь-яких прав на компенсацію або ще щось», - пояснив Резніков.

Також Резніков зазначив, що Російська Федерація видала майже 400 тисяч своїх паспортів на території двох областей ОРДЛО , це свідчить про те, що Кремль не має наміру домовлятися з Україною на нормальних людських і міждержавних засадах.

«Влада РФ максимально ускладнює умови для врегулювання конфлікту на сході України, прагне закріпити свої позиції і змусити нас бути більш поступливими. Окупанти роблять так, щоб фактор російських паспортів завжди залишався таким собі троянським конем для України. Абсолютно підступний, але зрозумілий план», - зазначив Резніков.

Істотних результатів на переговорах можна досягти при більш активній участі стратегічного партнера України - Сполучених Штатів.



Залучення США змінить розстановку сил на шахівниці, поява потужних фігур ефективно поліпшить атмосферу переговорів. Але остаточне рішення про припинення війни можуть прийняти тільки лідери країн, тому без участі в цьому процесі глави держави-агресора не обійтися.