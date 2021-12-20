Резніков: рано говорити про зрив перемир'я

З моменту перемир'я на Донбасі кілька разів відбувалася перестрілка. Але не потрібно розцінювати це, як "порушення перемир'я", для початку необхідно провести розслідування і тільки за участю представників ОБСЄ
Таку думку висловив віце-прем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в Тристоронньої контактній групі Олексій Резніков
Резніков пояснив, що постріли якраз передбачені як "випадок, який підлягає розслідуванню, і або притягнення до дисциплінарної відповідальності, якщо це зловмисне порушення". "Якщо це помилка, випадковість, - тоді пояснення цього за участю СММ ОБСЄ і в майбутньому відновленому, я сподіваюся, повноцінному складу СЦКК", - зазначив він.
Віце-прем'єр поки оптимістично дивиться на ситуацію і вважає, що залишається шанс на досягнення перемир'я, але при цьому він підкреслив, що якщо будуть не випадкові, поодинокі порушення режиму тиші, а реальна агресія, що порушує узгоджені в рамках ТКГ додаткові заходи, то українські військові скористаються ст. 40 Гаазької конвенції 1907 року про закони і звичаї ведення війни. Він нагадав, що в ній чітко сказано, що якщо одна зі сторін порушує перемир'я, то інша має право на автоматичний вихід з нього і відновлення військових дій.
Резніков також відзначив, що вже приблизно рік ведуться переговори в різних варіаціях, у тому числі на групі з безпеки ТКГ, про те, що всі попередні випадки перемир'я не спрацьовували, потрібно було проаналізувати причини і постаратися знайти способи зменшення ризиків.
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