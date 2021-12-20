Резніков: рано говорити про зрив перемир'я

19:00 27 липень Київ, Україна

З моменту перемир'я на Донбасі кілька разів відбувалася перестрілка. Але не потрібно розцінювати це, як "порушення перемир'я", для початку необхідно провести розслідування і тільки за участю представників ОБСЄ

Таку думку висловив віце-прем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в Тристоронньої контактній групі Олексій Резніков

"Зараз усіх турбує інформація про те, що нібито мали місце постріли. Точне підтвердження, які і де, чекаємо. Але я б запропонував говорити про те, що це не означає порушення перемир'я, це означає, що є факти порушень, і про це, в тому числі, як раз і йдеться в додаткові заходи, які були узгоджені на Тристоронньої контактній групі недавно ", - сказав Рєзніков

Резніков пояснив, що постріли якраз передбачені як "випадок, який підлягає розслідуванню, і або притягнення до дисциплінарної відповідальності, якщо це зловмисне порушення". "Якщо це помилка, випадковість, - тоді пояснення цього за участю СММ ОБСЄ і в майбутньому відновленому, я сподіваюся, повноцінному складу СЦКК", - зазначив він.

Резніков зазначив, що лінія розмежування сторін конфлікту на Донбасі вельми протяжна, уздовж якої в окопах і бліндажах знаходяться військові люди зі зброєю, які за шість років війни звикли тільки відповідати на вогонь. "І сьогодні це не відразу, не за один день, з 0:01 оголосили і прямо все відразу виходить. Звичайно ж, це серйозна кропітка робота офіцерів, пояснення того, що треба навчитися інакше реагувати. Тому що випадковий шум вночі або тріск не означає привід відкривати вогонь у відповідь. У цьому завдання і так починає працювати перемир'я ", - розповів він.

Віце-прем'єр поки оптимістично дивиться на ситуацію і вважає, що залишається шанс на досягнення перемир'я, але при цьому він підкреслив, що якщо будуть не випадкові, поодинокі порушення режиму тиші, а реальна агресія, що порушує узгоджені в рамках ТКГ додаткові заходи, то українські військові скористаються ст. 40 Гаазької конвенції 1907 року про закони і звичаї ведення війни. Він нагадав, що в ній чітко сказано, що якщо одна зі сторін порушує перемир'я, то інша має право на автоматичний вихід з нього і відновлення військових дій.

Резніков також відзначив, що вже приблизно рік ведуться переговори в різних варіаціях, у тому числі на групі з безпеки ТКГ, про те, що всі попередні випадки перемир'я не спрацьовували, потрібно було проаналізувати причини і постаратися знайти способи зменшення ризиків.