Резніков: після злиття РФ і Білорусі про Мінськ для переговорів ТКГ мови бути не може

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зараз зосереджений на закритті власних кордонів, в найближчому майбутньому, за вказівкою Володимира Путіна, буде закритий і кордон з Україною. Тому для зустрічі ТКГ варто екстрено шукати новий майданчик.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Україна не тільки не визнає Олександра Лукашенка як президента Білорусі, але і не має довіри до влади цієї країни.
Про це він заявив в контексті розмови про зміну майданчика для переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі.
Віцепрем'єр додав, що Вільнюс, як і Варшава, може не влаштувати РФ, Казахстан як майданчик для переговорів логістично незручний.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі