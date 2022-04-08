Резніков: після злиття РФ і Білорусі про Мінськ для переговорів ТКГ мови бути не може

14:08 11 липня Київ, Україна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зараз зосереджений на закритті власних кордонів, в найближчому майбутньому, за вказівкою Володимира Путіна, буде закритий і кордон з Україною. Тому для зустрічі ТКГ варто екстрено шукати новий майданчик.



Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Україна не тільки не визнає Олександра Лукашенка як президента Білорусі, але і не має довіри до влади цієї країни.

"Лукашенко перекриває кордони, Кремль, по суті, завершує аншлюс Білорусі, і команду закриття кордону з Україною Лукашенко зараз буде виконувати", - сказав Резніков.

Про це він заявив в контексті розмови про зміну майданчика для переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Сьогодні події в Білорусі, в Мінську... Всі розуміють, що ніхто туди не поїде, ніяких переговорів там, тому що у нас немає довіри. [...] Пошук нового майданчика - навіть чисто географічно... Що це буде - я не знаю. Це може бути від Відня до Гельсінкі і Женеви. Потрібно розуміти, що росіяни повинні погодитися на це місто", - зазначив Резніков.

Віцепрем'єр додав, що Вільнюс, як і Варшава, може не влаштувати РФ, Казахстан як майданчик для переговорів логістично незручний.