Резніков відвідав Нагірний Карабах
07:59 15 квітень Київ, Україна
Україна підтримувала і буде підтримувати Азербайджан
, таку заяву зробив віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков під час візиту в повернуте Азербайджаном місто Агдам в Нагірному Карабаху.
"Упевнений, що наступна наша зустріч буде мати зовсім інший фон. Чекаю нової зустрічі в новому Агдамі. Я вітаю вас. Ви знаходитесь на звільненій землі, і я у вас в гостях. Мета моєї поїздки з делегацією - запропонувати руку допомоги Азербайджану у відновленні територій, а також поділитися досвідом", - сказав Резніков.
Він додав, що Азербайджан є другом і партнером України.
За словами віцепрем'єр-міністра, Київ підтримував і буде підтримувати Азербайджан, поважаючи його територіальну цілісність.
"Вважаємо, що ніхто не має права змінювати кордони, які встановлені і визнані на міжнародному рівні. Ми завжди будемо на вашому боці. Вважаємо, що на сьогодні у нас є напрямки для взаємодії і партнерства", - підкреслив Резніков.
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