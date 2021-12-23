Резніков відвідав Нагірний Карабах

07:59 15 квітень Київ, Україна

Україна підтримувала і буде підтримувати Азербайджан , таку заяву зробив віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков під час візиту в повернуте Азербайджаном місто Агдам в Нагірному Карабаху.

"Упевнений, що наступна наша зустріч буде мати зовсім інший фон. Чекаю нової зустрічі в новому Агдамі. Я вітаю вас. Ви знаходитесь на звільненій землі, і я у вас в гостях. Мета моєї поїздки з делегацією - запропонувати руку допомоги Азербайджану у відновленні територій, а також поділитися досвідом", - сказав Резніков.

Він додав, що Азербайджан є другом і партнером України.



За словами віцепрем'єр-міністра, Київ підтримував і буде підтримувати Азербайджан, поважаючи його територіальну цілісність.