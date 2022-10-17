Резніков підбив підсумки шести місяців роботи формату "Рамштайн"

16:43 17 жовтня Київ, Україна





Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міністр оборони Олексій Резніков за результатами шостої зустрічі країн-партнерів України.



За словами міністра, під час обговорення фактично була відсутня тема псевдореферендумів, які імітувала росія на тимчасово захоплених територіях України. Він підкреслив, що "цей фарс ніхто не сприйняв всерйоз". За результатами пів року роботи формату "Рамштайн" Україна отримала від країн-партнерів сотні одиниць сучасної зброї та техніки, а також сподівається на зрушення щодо надання авіації та танків.Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міністр оборони Олексій Резніков за результатами шостої зустрічі країн-партнерів України.За словами міністра, під час обговорення фактично була відсутня тема псевдореферендумів, які імітувала росія на тимчасово захоплених територіях України. Він підкреслив, що "цей фарс ніхто не сприйняв всерйоз".

"Ці "референдуми" жодним чином не похитнули готовність партнерів підтримувати кроки щодо звільнення нашої землі та вихід на міжнародно визнані кордони України. Хіба що посилили сприйняття кремля як зборища міжнародних злочинців", - наголосив Резніков.

При цьому урядовець запропонував колегам оцінити шлях, який вдалося пройти Україні разом із партнерами за пів року існування формату "Рамштайн". Він нагадав, що за результатами попередніх п'яти зустрічей Україна вже отримала:

першу з чотирьох систем ППО IRIS-T, яка вже захищає українське небо;

ППО IRIS-T, яка вже захищає українське небо; кілька десятків систем MLRS трьох видів (M142, HIMARS, M270, Mars II);

сотні артилерійських систем калібру 155-мм (М777, FH70, PzH 2000, М109, Krab, Caesar, Zuzana) та 105-мм (M101, L119);

сотні БТР та БМП (у тому числі M113, VAB, FV 103 Spartan);

сотні броньованих автомобілів (зокрема, Bushmaster, Iveco, Mastiff, Husky, Ford, MRAP);

сотні мінометів;

тисячі протитанкових ракетних комплексів (зокрема, Javelin, NLAW, MILAN, TOW, BILL, Hellfire);

Більше тисячі переносних зенітно-ракетних комплексів (зокрема, Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer);

десятки радарів різних типів;

десятки БПЛА;

протирадарні ракети HARM;

протикорабельні системи Harpoon;

тисячі одиниць різних типів стрілецької зброї та багато іншого.

"Це величезна, неоціненна допомога. Незабаром очікуємо на постачання перших систем ППО NASAMS, наші воїни закінчують оволодіння технікою", - додав Резніков.

Він додав, що також тисячі українських бійців пройшли підготовку, а десятки тисяч готуються до навчань у країнах-партнерах України. Серед інших досягнень Резніков виділив запровадження логістичної системи НАТО LOGFAS, реформу системи оборонних закупівель за принципами НАТО, оволодіння українськими військовими понад 300 стандартів Північноатлантичного альянсу.

"Ми здійснюємо одну із наймасштабніших трансформацій Сил оборони з часів Другої світової війни, до того ж під час активної фази бойових дій", - наголосив міністр.

Чиновник додав, що зараз Україна очікує на постачання додаткових ракет для системи ППО та ПРО з Великобританії та Нідерландів, надання Францією ЗРК Crotale, а також іншу зброю та техніку з країн-партнерів. Крім того, він сподівається на зрушення щодо надання Україні сучасної авіації та танків, а також вступу України до НАТО.



Олексій Резніков розповів, що за підсумками шостого "Рамштайну" міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі публічно визначили пріоритетом надання допомоги у створенні інтегрованої протиповітряної та протиракетної системи захисту українського неба.