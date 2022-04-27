Резніков підбив підсумки історичної зустрічі на авіабазі США Рамштайн

На авіабазі ВПС США Рамштайн у Німеччині відбулася зустріч міжнародної Консультативної групи з питань підтримки України за участю міністрів оборони понад 40 країн.
Міністр оборони України Олексій Резніков поінформував про деякі деталі зустрічі, назвавши її безпрецедентною подією.
Головні тези глави Міноборони:
🔻 Розглянуто три блоки питань з короткострокових оперативних рішень щодо допомоги Україні у відсічі російської агресії, а також довгостроковому баченню – як посилити оборону України з урахуванням стратегічних викликів.
🔻 Створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі, і в рамках якої раз на місяць «звірятимуться годинники» з партнерами.
🔻 Відбулися тектонічні зрушення на рівні філософії. Перехід на західні калібри та техніку – це стратегічне рішення, нарешті прийняте. Зокрема, Україна вже отримує артилерію калібру 155 мм. Йшлося не тільки про постачання зброї та боєприпаси. Багато говорили про виробництво озброєнь та військової техніки, місце України у цих процесах.
🔻 Загалом, "перехід", "transition" - це ключове слово зустрічі в Рамштайні. Перехід, який почався понад 30 років тому і зараз наближається до фінальної фази.
🔻 Ми багато говорили про виробництво озброєнь та військової техніки, місце України у цих процесах.
🔻 Загальний висновок за підсумками зборів на базі Рамштайн – йдеться про справді історичні зміни, які найближчими тижнями-місяцями будуть матеріалізовані.
🔻 Допомога Україні зростатиме, але найближчими днями буде потрібна вся наша стійкість і надзвичайна єдність. Ми маємо витримати. І ми витримаємо! Україна переможе! Тепер у цьому впевнені не лише ми.
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