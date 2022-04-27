Резніков підбив підсумки історичної зустрічі на авіабазі США Рамштайн

19:47 27 квітня Київ, Україна

На авіабазі ВПС США Рамштайн у Німеччині відбулася зустріч міжнародної Консультативної групи з питань підтримки України за участю міністрів оборони понад 40 країн.

Міністр оборони України Олексій Резніков поінформував про деякі деталі зустрічі, назвавши її безпрецедентною подією.

"Це справжня коаліція, мета якої – не просто стримати кремль, а перемогти російську тиранію, забезпечити цивілізованому світу можливість виграти цю війну", – написав Резніков.

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