Резніков: відповідальність за гуманітарні потреби Криму, зокрема брак води, несе РФ

18:16 23 жовтня Київ, Україна

Після незаконної окупації українського півострова, питання з прісною водою в Криму здається нерозв'язним. Всю юридичну відповідальність за виниклі в зв'язку з нестачею води проблеми несе держава-окупант. Україна ж, своєю чергою, ніяких переговорів з цих питань вести не має наміру до моменту повної деокупації півострова.

Про це сьогодні в ході Спеціального Київського безпекового форуму сказав віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.



"Ніякого постачання води в Крим з боку України до повної деокупації не буде. Ніяких переговорів на цю тему ми не ведемо ні офіційно, ні неофіційно, ніяк", - сказав Резніков.



Він підкреслив, що потреби окупованого РФ Криму з точки зору забезпечення водою населення можуть повністю забезпечуватися власними силами півострова.



Резніков нагадав, що обсяги споживання води в Криму збільшилися через мілітаризацію Росією півострова, збільшення витрат на військові потреби, завезення додаткового населення з материкової Росії.



Він нагадав, що за всіма чинними міжнародними законами відповідальність за гуманітарні потреби Криму несе держава-окупант, а саме - Росія.



"Тому питання і розповіді з боку РФ про те, що щось там не вирішується, і це повинна вирішувати українська сторона, є нікчемними. На сьогодні вони несуть відповідальність за забезпечення будь-якої гуманітарної потреби, в тому числі водопостачання", - підкреслив віцепрем'єр.