Рєзніков оприлюднив російську "зброю" проти ударів HIMARS

07:55 05 лютого Київ, Україна

Російські військові намагалися захищатися від ударів ЗСУ із далекобійних пускових установок HIMARS кутовими відбивачами. Про це у суботу, 4 січня, повідомив міністр оборони Олексій Резніков, опублікувавши відповідне фото у Twitter.

"Це військовий кутовий відбивач. Усю територію біля Херсонського мосту було посипано десятками таких російських відбивачів.. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб убезпечити себе від... HIMARS", - написав міністр.

Рєзніков додав, що російсько-українська війна – це війна вільного майбутнього проти тоталітарного минулого.

Нагадаємо, у суботу Резніков також анонсував надходження до України значної кількості сучасних західних танків.

Днями глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що наразі танкова коаліція налічує 12 країн-учасниць. У першій хвилі допомоги від західних союзників Україна отримає 120–140 сучасних танків.