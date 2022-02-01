Резніков про скандал з «інспекцією» бойовиків на позиціях ЗСУ

06:31 16 вересень Київ, Україна

Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков заявив, що домовленість про проведення інспекції на українських позиціях є міфом.



"Це неправда. Навіть про це не могло бути й мови. Йшлося про те, що нас звинуватила Російська Федерація в тому, що ми нібито порушуємо режим припинення вогню, тому що наші військові копають траншею. Нібито в місті Шуми 25 метрів перекопали українські військові до супротивника», - підкреслив Резніков.



При цьому сторона ОБСЄ повідомила, що такого порушення зафіксовано не було, до того ж роботи там проводились до 5 липня.



«Але Російська Федерація говорила, що це не має значення, що говорять СММ ОБСЄ, ми це ставимо під сумнів, так давайте це перевіряти. Але мова про цю траншею - вона знаходиться в «сірій зоні», вона не перебуває на позиції українських військ», - сказав Резніков.



За його словами, мова йшла про розслідування як виняток, яке було погоджено зі спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі послом Хайді Грау. «Мова не йшла про відвідування бойових позицій українських сил. Тому ні про яку інспекцію українських позицій бойовиками мова не йшла».



Резніков також додав, що вперше інформація про «інспекції» прозвучала саме від російських ЗМІ.