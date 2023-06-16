Резніков назвав головні теми майбутнього "Рамштайну"

15 червня у Брюсселі відбудеться засідання військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн"
, міністр оборони Олексій Резніков розповів про головні теми зустрічі.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"У рамках засідання ми обговорюватимемо докладні речі "літакової коаліції". У цьому випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які займатимуться обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система", – наголосив чиновник.
За його словами, предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, що приєдналися до цієї коаліції.
"До складу української делегації я включив представників наших Повітряних сил. Командувач ЗС генерал-лейтенант Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які займаються підготовкою пілотів та логістичними питаннями", - розповів Резніков.
Керівник Міноборони додав, що планує обговорити підтримку України і в інших напрямках, зокрема, щодо артилерії, боєприпасів та засобів протиповітряної оборони. Важливе для української сторони й обслуговування техніки, наданої партнерами, зазначив він.
"Наші пріоритети не змінилися. Ця війна – це війна ресурсів. Ресурсів - означає не тільки зброї, а й здатності її ремонтувати, обслуговувати і все, що причетне до цього. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом із партнерами, так і в дружніх прикордонних країнах", - наголосив міністр.
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