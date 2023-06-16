Резніков назвав головні теми майбутнього "Рамштайну"

09:17 12 червня Київ, Україна

15 червня у Брюсселі відбудеться засідання військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн" , міністр оборони Олексій Резніков розповів про головні теми зустрічі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"У рамках засідання ми обговорюватимемо докладні речі "літакової коаліції". У цьому випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які займатимуться обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система", – наголосив чиновник.

За його словами, предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, що приєдналися до цієї коаліції.

"До складу української делегації я включив представників наших Повітряних сил. Командувач ЗС генерал-лейтенант Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які займаються підготовкою пілотів та логістичними питаннями", - розповів Резніков.

Керівник Міноборони додав, що планує обговорити підтримку України і в інших напрямках, зокрема, щодо артилерії, боєприпасів та засобів протиповітряної оборони. Важливе для української сторони й обслуговування техніки, наданої партнерами, зазначив він.