Резніков та міністр фінансів Німеччини обговорили посилення військової допомоги Україні

15:24 15 серпня Київ, Україна





Про це повідомляє Міноборони України.



Під час зустрічі Лінднера поінформували про поточну безпекову ситуацію в Україні, а також тенденції її розвитку на короткострокову та середньострокову перспективи. Крім того, українські чиновники наголосили на важливості підтримки Німеччиною зусиль щодо відбиття російської агресії, зокрема, надання матеріально-технічної допомоги. Резніков зазначив, що Німеччина стала лідером у танковій коаліції для України. Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер обговорили посилення військової допомоги ЗСУ.Про це повідомляє Міноборони України.Під час зустрічі Лінднера поінформували про поточну безпекову ситуацію в Україні, а також тенденції її розвитку на короткострокову та середньострокову перспективи. Крім того, українські чиновники наголосили на важливості підтримки Німеччиною зусиль щодо відбиття російської агресії, зокрема, надання матеріально-технічної допомоги.Резніков зазначив, що Німеччина стала лідером у танковій коаліції для України.

"Я дуже добре пам'ятаю, як ми розпочинали дискусію. Моя візаві - міністр оборони ФРН Крістіна Ламберт в Одесі говорила: "Олексію, це неможливо!" І зараз у нас є танки: Leopard-1, Leopard-2, у нас є танкова коаліція. Португалія, Данія, Іспанія, Нідерланди, Швеція разом із нами. Західні танки для України – це "залізний кулак" для звільнення наших окупованих територій", - наголосив він.

Серед пріоритетних перспективних напрямів було зазначено отримання засобів ППО, боєприпасів різного калібру, а також різного типу бронемашин.



Міністр оборони, зокрема, наголосив на необхідності броньованих медичних машин для швидкої евакуації поранених українських воїнів до військових шпиталів під час так званої "золотої години", яка має вирішальне значення для порятунку життя.



У свою чергу, міністр фінансів Німеччини засвідчив беззастережну підтримку територіальної цілісності та незалежності України та висловив готовність продовжувати подальшу практичну взаємодію з широкого спектру питань.