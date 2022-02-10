Резніков: Хоч опоненти "грають не за правилами", Конституцію для Донбасу міняти не будемо

11:24 18 вересень Київ, Україна

Сьогодні з трибуни Верхової Ради віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови делегації Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков заявив, що Україна не буде вносити зміни до Конституції про особливий статус Донбасу.



"Президент України під час грудневого саміту минулого року лідерів нормандського формату в Парижі дав чітке розуміння, що ніяких змін в Конституції України про включення туди якогось особливого статусу не буде, і це виключено. Також президент неодноразово говорив, що Мінські угоди вимагають змін. Це ті позиції, які ми відстоюємо в ТКГ", - сказав віцепрем'єр.



Резніков додав, що переговори проходять складно, а опоненти "грають не за правилами". При цьому підкреслив, що одним з останніх надбань став тривалий режим тиші, який триває вже сім тижнів.



