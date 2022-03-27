Резніков: Донбас - це екологічна "бомба"

15:09 02 липня Київ, Україна

Території Донбасу, непідконтрольні Києву, знаходяться на межі екологічної катастрофи через затоплені окупантами шахти.

Затоплені об'єкти становлять загрозу для всього регіону. Екологічна "бомба" може рвонути через декілька місяців, заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.



За його словами, це станеться зовсім скоро.

"Через кілька місяців ми будемо мати екологічну катастрофу на окупованих територіях Донбасу і в південних районах Ростовської області", - сказав Резніков.

Об'єкти підвищеної небезпеки знаходяться в Авдіївці, Торецькому, Новолуганському, а також в Маріуполі, підкреслив глава Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.



Він додав, що в названих ним населених пунктах "поки радіаційний фон в межах норми".



Проблема полягає в тому, що представники "місцевих адміністрацій" закрили, а потім затопили шахти, тим самим поставивши під загрозу джерела питної води. Цими джерелами користується близько 800 тисяч осіб.