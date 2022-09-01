11:23 25 серпня Київ, Україна

Голова Міноборони України Олексій Резніков анонсував добрі новини з фронту вже до кінця цього року.

Про це він сказав в інтерв'ю Військовому телебаченню в середу, 24 серпня.



За його словами, ситуація залежатиме від багатьох факторів, проте він налаштований оптимістично.

"Я обізнаний оптиміст або добре поінформований, тому я маю певні позитивні надії, що цього року будуть приємні новини для всього українського суспільства і світу. Людям важливо побачити перемогу", - сказав Резніков.

За його словами, "у нас із вами війна на виживання, і ми виживемо у цій війні, зламаємо хребта цьому Голіафу".