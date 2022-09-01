Голова Міноборони України Олексій Резніков анонсував добрі новини з фронту вже до кінця цього року.
Про це він сказав в інтерв'ю Військовому телебаченню в середу, 24 серпня.
За його словами, ситуація залежатиме від багатьох факторів, проте він налаштований оптимістично.
За його словами, ситуація залежатиме від багатьох факторів, проте він налаштований оптимістично.
За його словами, "у нас із вами війна на виживання, і ми виживемо у цій війні, зламаємо хребта цьому Голіафу".
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