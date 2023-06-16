Резніков розповів, як можна розширити коаліцію літаків для України

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що коаліцію повітряних сил України можна розширити завдяки винищувачам Eurofighter Typhoon.
Він нагадав, що зараз існує міжнародна танкова коаліція, в якій основною моделлю є німецький Leopard 2, а також американські Abrams та британські Challenger. Тому аналогічно може бути сформована коаліція винищувачів із базовою моделлю американського F-16, а також з Eurofighter та шведськими Gripen.
Резніков вважає, що всього Україна потребує близько 120 винищувачів і основну кількість могли б скласти F-16 – наймасовіший винищувач четвертого покоління, але Eurofighter і Gripen також допомогли б нам.
За його словами, Україна б вітала участь Німеччини у навчанні українських пілотів на Eurofighter.
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