Режим тиші порушений російськими військами

Росія знову використовує провокації. На цей раз на території України - порушивши режим «тиші» на Донбасі. Російські бойовики відкрили вогонь з ручного гранатомета.

За добу станом на ранок 23 серпня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в зведенні ООС в Facebook. Відзначається, що противник зробив один постріл з ручного протитанкового гранатомета у Мар'їнки. Військовослужбовці Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає. З початку поточної доби, 23 серпня, в смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відзначено, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання