Режим Кім Чен Ина постачає зброю найманцям ПВК "Вагнер"

07:40 23 грудня Київ, Україна

США та Великобританія заявили, що Північна Корея передала ракети для піхотних підрозділів російській ПВК "Вагнер" для ведення війни в Україні.

Координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що "Вагнер" шукає у всьому світі постачальників зброї для підтримки своїх військових операцій в Україні.
"Ми можемо підтвердити, що КНДР завершила первісне постачання зброї групі "Вагнера", яка сплатила це обладнання. Минулого місяця Північна Корея поставила ракети в рф для використання "Вагнером"", - сказав він.
За словами Кірбі, США оцінюють, що в Україні воюють 50 тисяч "вагнерівців", включаючи 10 тисяч контрактників та 40 тисяч засуджених, набраних із російських в'язниць.

За оцінкою США, кількість озброєнь, переданих "Вагнеру", не змінить динаміку бойових дій в Україні, але у Вашингтоні стурбовані тим, що Пхеньян планує поставити більше військового обладнання.

Кірбі зазначив, що російський президент володимир путін все частіше звертається до групи "Вагнера", яка належить бізнесмену євгену пригожину, за допомогою в Україні, де російські сили зазнали невдачі у спробах повалити уряд у Києві.

Сполучене Королівство підтримує оцінку США про те, що Північна Корея завершила постачання зброї росії для використання групою "Вагнера", яка заплатила за це обладнання та має тисячі військових в Україні. Про це йдеться у повідомленні уряду Великобританії.
"Це явне порушення резолюцій Радбезу ООН. Той факт, що президент путін звертається за допомогою до КНДР, є ознакою розпачу та ізоляції росії. Ми працюватимемо з нашими партнерами, щоб переконатися, що Північна Корея заплатить високу ціну за підтримку незаконної війни росії в Україні", - йдеться у повідомленні.