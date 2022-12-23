Режим Кім Чен Ина постачає зброю найманцям ПВК "Вагнер"

07:40 23 грудня Київ, Україна





Координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що "Вагнер" шукає у всьому світі постачальників зброї для підтримки своїх військових операцій в Україні. США та Великобританія заявили, що Північна Корея передала ракети для піхотних підрозділів російській ПВК "Вагнер" для ведення війни в Україні.Координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що "Вагнер" шукає у всьому світі постачальників зброї для підтримки своїх військових операцій в Україні.

"Ми можемо підтвердити, що КНДР завершила первісне постачання зброї групі "Вагнера", яка сплатила це обладнання. Минулого місяця Північна Корея поставила ракети в рф для використання "Вагнером"", - сказав він.

За словами Кірбі, США оцінюють, що в Україні воюють 50 тисяч "вагнерівців", включаючи 10 тисяч контрактників та 40 тисяч засуджених, набраних із російських в'язниць.



За оцінкою США, кількість озброєнь, переданих "Вагнеру", не змінить динаміку бойових дій в Україні, але у Вашингтоні стурбовані тим, що Пхеньян планує поставити більше військового обладнання.



Кірбі зазначив, що російський президент володимир путін все частіше звертається до групи "Вагнера", яка належить бізнесмену євгену пригожину, за допомогою в Україні, де російські сили зазнали невдачі у спробах повалити уряд у Києві.



Сполучене Королівство підтримує оцінку США про те, що Північна Корея завершила постачання зброї росії для використання групою "Вагнера", яка заплатила за це обладнання та має тисячі військових в Україні. Про це йдеться у повідомленні уряду Великобританії.