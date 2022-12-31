Резервну лінію ЗАЕС відключено через пошкодження внаслідок обстрілів - МАГАТЕ

10:59 31 грудня Київ, Україна

Резервну лінію Запорізької АЕС було відключено через пошкодження внаслідок обстрілів. Про це у п'ятницю, 30 грудня, повідомляє прес-служба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), посилаючись на слова генерального директора Рафаеля Гроссі.

"Резервну лінію електропередач напругою 330 кіловольтів (кВ) до української Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) було відключено вчора через пошкодження, викликані обстрілом", - заявив Гроссі.

Зазначається, що ЗАЕС, усі шість реакторів якої зупинено, продовжує отримувати зовнішню електроенергію, необхідну для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки від єдиної зовнішньої лінії електропередачі.

Група експертів МАГАТЕ, яка присутня на ЗАЕС, повідомила, що в четвер о 21:35 за місцевим часом було втрачено зв'язок із резервною лінією Феросплавна 1 внаслідок пошкодження на іншому березі Дніпра.. Масштаби пошкодження ще не визначено, але роботи з відновлення лінії вже ведуться.

При цьому зазначається, що Феросплавна 1 була останньою резервною лінією електропередачі ЗАЕС, що діє, і тому життєво важливо, щоб її якнайшвидше відновили.

Експерти МАГАТЕ зазначають, що у п'ятницю було чути звуки гучних вибухів, які, "здавалося, лунали з відстані кількох сотень метрів від об'єкта".

Також агентство повідомляє про початок роботи ще чотирьох пересувних казанів для опалення станції та Енергодару.

Раніше Гроссі заявив, що переговори про створення захисної зони навколо окупованої російськими військами української Запорізької атомної електростанції просуваються.

Нагадаємо, Рафаель Гроссі перебував у Москві для обговорення створення захисної зони навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС.