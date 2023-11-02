Республіканці у Конгресі США закликають поставити Україні ракети ATACMS

15:10 02 листопада Київ, Україна





У своєму листі республіканці висловили схвалення з приводу надання адміністрацією кількох тактичних ракетних систем ATACMS обмеженого радіусу дії Україні. Однак вони також закликали президента збільшити постачання більш далекобійних систем. Група впливових республіканців у Конгресі США звернулася із закликом до президента Джо Байдена поставити ракети ATACMS більшої дальності Україні, повідомляє інформагентство Reuters.У своєму листі республіканці висловили схвалення з приводу надання адміністрацією кількох тактичних ракетних систем ATACMS обмеженого радіусу дії Україні. Однак вони також закликали президента збільшити постачання більш далекобійних систем.

"Україна продовжує мати невідкладну потребу у потужніших засобах ураження, особливо для досягнення цілей у Криму", - йдеться у повідомленні.

Цей крок республіканців було здійснено в контексті близького голосування в Палаті представників, де більшість становлять республіканці, щодо надання допомоги Ізраїлю. Це голосування йде всупереч вимогам президента Джо Байдена про виділення значних коштів у розмірі 106 мільярдів доларів на національну безпеку, включаючи фінансування для Ізраїлю, України та Тайваню.



Законодавці США зазначили, що Україна виявила бажання отримати більш далекобійні ракети та продемонструвала відповідальне використання подібних систем. Важливо відзначити, що росія не відповіла на їхнє використання ескалацією.