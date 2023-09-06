Республіка Косово приєднується до гарантій безпеки для України

12:19 21 серпня Київ, Україна

До декларації про гарантії безпеки для України, ухвалені "Великою сімкою" на саміті у Вільнюсі, приєдналася Республіка Косово.

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті у Twitter опублікував документ і зазначив, що "забезпечення перемоги України та притягнення російських лідерів до відповідальності за їхні злочини є важливими для збереження миру та демократії".

Він наголосив, що "Косово готове сприяти цим зусиллям".



У заяві прем'єра Косова йдеться, що вторгнення росії в Україну залишається загрозою міжнародному миру та безпеці, а втрати України в цій війні "були катастрофічними".

"Ми вдячні українцям за їхній хоробрий опір у захисті наших спільних цінностей, включаючи демократію, права людини та глобальний мир і стабільність, і ми висловлюємо наше глибоке співчуття з приводу їхніх втрат та страждань", - додав Курті.

Він також зазначив, що наслідки цієї війни вже поширилися далеко за межі кордонів України, адже намагаючись відвернути увагу від своєї агресії, росія намагається дестабілізувати Західні Балкани за допомогою своїх головних автократичних союзників у регіоні.



Косово проголосило незалежність у 2008 році, а Сербія вважає регіон своєю територією. Незалежність Косова визнає половина держав-членів ООН, включаючи США та більшість країн ЄС та НАТО. Водночас Україна не визнає незалежності Косова.