«Вирішено посилити північний напрямок»: Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача
15:51 30 червня Київ, Україна
Президент Володимир Зеленський вислухав доповіді головнокомандувача Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва.
"Обговорили ситуацію на полі бою, рух Сил оборони вперед та посилення операцій української армії додатковими артсистемами та снарядами", - повідомив Зеленський
"Рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача - головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача "Північчю" Сергія Наєва - виконати комплекс заходів щодо посилення північного напрямку", - додав Володимир Зеленський.
Також була окрема доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ щодо ситуації в білорусі.
"Тримаємо її на постійному контролі", - зауважив президент.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі