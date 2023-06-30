«Вирішено посилити північний напрямок»: Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача

15:51 30 червня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський вислухав доповіді головнокомандувача Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва.

"Обговорили ситуацію на полі бою, рух Сил оборони вперед та посилення операцій української армії додатковими артсистемами та снарядами", - повідомив Зеленський

"Рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача - головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача "Північчю" Сергія Наєва - виконати комплекс заходів щодо посилення північного напрямку", - додав Володимир Зеленський.

Також була окрема доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ щодо ситуації в білорусі.