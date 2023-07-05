Рішення на саміті НАТО у Вільнюсі не розчарують Україну – президент Литви

17:34 05 липня Київ, Україна





Про це повідомляє LRT. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які не розчарують.Про це повідомляє LRT.

"Деякі питання ще не вирішені, але я думаю, що це питання найближчих днів, по суті, питання сьогоднішнього дня. Я маю відчуття, що ми знайдемо формулювання, які не розчарують українців і скажуть більше, ніж те, що ми звикли говорити", – сказав Науседа.

За його словами, деякі країни НАТО приїдуть до Вільнюса із зобов'язаннями надати Україні гарантії безпеки і вже є домовленість про створення Ради Україна-НАТО для посилення інтеграції Києва до Альянсу.

"Президенте Зеленський, я сподіваюся, коли приїде до Вільнюса, безумовно, отримає, можливо, не зовсім те, на що він сподівається у своїх максимальних планах, але він, безумовно, отримає багато", - сказав президент Литви.

Науседа також заявив, що підтримує прагнення українців вступити до Альянсу.