Рішення, які ухвалять на саміті НАТО, наблизять Україну до членства в Альянсі - Столтенберг

11:48 26 червня Київ, Україна





Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою. Рішення, які будуть ухвалені на саміті НАТО у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу, адже її місце у цьому військово-політичному блоці.Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою.

"На Вільнюському саміті ми домовимося про багаторічний пакет допомоги, і покращимо наші політичні зв'язки. Рішення, які ми ухвалимо, наблизять Україну до нашого альянсу, адже місце України - у НАТО", - сказав Єнс Столтенберг.

За словами генсека НАТО, на саміті також буде розглянуто нові регіональні плани.

"Наші засоби стримування сильні, щоб забезпечити безпеку наших людей у більш небезпечному світі. І саміт зробить подальші кроки з новими регіональними планами. І навчання сил, і можливості розраховані на ці плани. Наразі понад 300 тисяч військовослужбовців перебувають у підвищеній готовності за підтримки значного повітряного та морського потенціалу", - сказав Столтенберг.

Він додав, що країни-члени НАТО погодили ротаційну модель протиповітряної та протиракетної оборони.