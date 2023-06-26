Рішення, які ухвалять на саміті НАТО, наблизять Україну до членства в Альянсі - Столтенберг
11:48 26 червня Київ, Україна
Рішення, які будуть ухвалені на саміті НАТО
у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу, адже її місце у цьому військово-політичному блоці.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою.
"На Вільнюському саміті ми домовимося про багаторічний пакет допомоги, і покращимо наші політичні зв'язки. Рішення, які ми ухвалимо, наблизять Україну до нашого альянсу, адже місце України - у НАТО", - сказав Єнс Столтенберг.
За словами генсека НАТО, на саміті також буде розглянуто нові регіональні плани.
"Наші засоби стримування сильні, щоб забезпечити безпеку наших людей у більш небезпечному світі. І саміт зробить подальші кроки з новими регіональними планами. І навчання сил, і можливості розраховані на ці плани. Наразі понад 300 тисяч військовослужбовців перебувають у підвищеній готовності за підтримки значного повітряного та морського потенціалу", - сказав Столтенберг.
Він додав, що країни-члени НАТО погодили ротаційну модель протиповітряної та протиракетної оборони.
"Ми також погодили нову ротаційну модель протиповітряної та протиракетної оборони. Щоб забезпечити швидкий перехід від повітряного контролю до протиповітряної оборони. Вступ Фінляндії, а незабаром і Швеції до НАТО значно посилює безпеку в регіоні Балтійського моря", - наголосив Єнс Столтенберг.
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